Turgutlu İzmir Arası Kaç Km? İzmir Turgutlu Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Manisa iline bağlı Turgutlu ilçesi İzmir'e olan yakınlığı ile bilinir. Tarıma dayalı bir ekonomisi olan Turgutlu'dan insanlar özellikle iş, eğitim ve sosyal faaliyetler gibi nedenlerle Manisa'ya, günübirlik seyahatler yapmaktadır. Ama ilçe halkı daha geniş imkanların bulunduğu İzmir'e de sık sık ziyaret gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Turgutlu İzmir arısı kaç km ya da İzmir Turgutlu arısı kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları sıkça sorulmaktadır.

Turgutlu İle İzmir Arası Kaç Kilometredir?

Manisa'nın ilçesi olan ve Manisa'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Turgutlu ile İzmir arasındaki kara yolu mesafesi iki noktanın coğrafi yakınlığı sayesinde oldukça kısadır. Bu yol yaklaşık 50 kilometre civarındadır.

İzmir Turgutlu Arası Kaç Saat Sürer?

Turgutlu ile İzmir arasındaki kara yolu yolculuğu 50 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Ancak İzmir girişinde ve çıkışında hafta içi günlerde özellikle okul ve mesai saatlerini kapsayan zamanlarda trafik yoğunluğu olacağından yolculuk süresi okulların açık olduğu eylül ayından haziran ayına kadar hesaplanandan uzun sürebilir. Yaz aylarında ise İzmir'in ilçe ve tatil kasabalarına gelen yerli ve yabancı turistler trafik yoğunluğunu arttırdığı için İzmir ile Turgutlu arası seyahat süresi artabilir. Ayrıca toplu taşıma ile bu yolu kat edeceklerin molalar ve hız limiti sebebiyle 1 saatten fazla olacağını hesaplamaları gerekir.

İzmir ile Turgutlu Arasındaki Güzergahlar

Turgutlu ile İzmir arasında alternatif güzergâh bulunmaktadır. Bunlardan en popüler olanı D565 karayolu üzerinden yapılan yolculuktur. Bunun dışında, otoyol kullanılmak istenirse O-5 otoyolu tercih edilebilir. O-5 otoyolu üzerinde yer alan çıkışlar, Turgutlu ve İzmir arasındaki seyahati daha konforlu hale getirmektedir. Tali yolların tercih edilmesi durumunda ise kırsal alanlardan geçerek doğal güzelliklerin tadı çıkarılabilir. Ancak bu yollar genellikle yolculuğu uzatacaktır.