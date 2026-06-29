Turist kaçıran rezalet

ADANA'da Seyhan Nehri çevresindeki büyük bir çevre kirliliği yaşanıyor. Nehrin üstünde ve kıyısında biriken plastik şişeler, pet bardaklar ve çöpler kentin imajını olumsuz etkiliyor. Çevre kirliliği nedeniyle turistlerin Adana hakkında yanlış bir izlenime kapıldığını belirten vatandaşlar, nehir ve parkların yerli ile yabancı ziyaretçilere yakışır hale getirilmesi için belediye ekiplerinin acilen duruma el atmasını istiyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adana'yı ziyarete gelen Mehmet Can, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadığını ifade etti. Can, "Yabancı turistler geliyor nehrin fotoğrafını çekiyorlar, çöpler görünüyor. Belediyenin bakması lazım. Suruç'tan geldim şok oldum. Adana'yı çöplerle tanıtmak çok kötü" dedi. İHA

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