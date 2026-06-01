Turist torbacılarına eş zamanlı operasyon

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik talimatı doğrultusunda mayıs ayında yapılan çalışmalarda, araştırma, teknik ve fiziki takip sonucu tatil merkezlerinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 kilogram kokain ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.