Turist vizesiyle hac yapmaya giden kadın kayboldu

Gaziantep'te yaşayan Mediha Yiğit, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti. Mekke'den yürüyerek Arafat'a çıkan Yiğit, burada ibadetini tamamladıktan sonra rahatsızlanarak bayıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kızı Yeşim Yiğit'e annesinin bayılmış görüntüleri gönderildi. O günden sonra Mediha Yiğit'ten haber alınamadı.Mediha Yiğit'in, hac vizesi almadan Suudi Arabistan'a turist vizesiyle giriş yaptığı anlaşıldı. Kaçak yollarla Mekke'ye gelen Yiğit için, Suudi Arabistan'da kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi. Yetkililer ve ilgili konsolosluklar, kayıp kadının bulunması için çalışmalarına devam ediyor. Büyük korku yaşayan aile, "Her an müjdeli bir haber bekliyoruz" diyerek umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Mediha Yiğit'in kızı Yeşim Yiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yetkililerden yardım istedi.Hac organizasyonlarının güvenliğini ve düzenini sağlamak amacıyla Suudi Arabistan, hac döneminde hac vizesi olmayanlara 10 bin riyal ceza uygulama kararı almıştı. Ülkeye kaçak yollardan girenler ve turist vizesiyle hac yapmaya çalışanlar bu cezayla karşı karşıya kalıyor.