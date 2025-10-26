Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkıyor? Turistik Doğu Ekspresi yeni sezona 22 Aralık’ta başlıyor!

2019 yılından bu yana Ankara-Kars arasında eşsiz bir manzara sunarak güzergahtaki şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı sunan Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezon seferlerine başlıyor. Bakan Uraloğlu tarafından sefer tarihleri ve biletlerin satışa sunulacağı tarih açıklandı. Peki, Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkıyor?
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ BAŞLIYOR!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 2025-2026 kış sezonu seferlerine 22 Aralık 2025'te başlayacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek" dedi.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek." açıklamasında bulundu.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, 2025-2026 SEZONUNDA 60 SEFER YAPACAK
Bakan Uraloğlu, "Trenimiz Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." bilgisini paylaştı.
Turistik Doğu Ekspresi'nin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı sunacağının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil toplam 32 saat süren yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak."
Uraloğlu her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.
Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğine işaret eden Uraloğlu, biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını aktardı.