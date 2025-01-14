Turistik yöre İçmeler yolu tehlike saçıyor: CHP’li Belediye görmüyor!

Yolun durumuyla ilgili isyan eden vatandaşlar, "Yıllardır kim, nereye, ne yaptı? İnsan eleştirdi mi, kötü vatandaş oluyor. İçmeler rezillik içinde köyler öylesine berbat, ne araba kaldı, ne motor. İçmeler, Marmaris arası yoldaki delikler çukurlar rezalet. Bunu hiç bir yetkili görmüyor mu? Görmüyor, işlerine gelmiyor" ifadelerini kullandı. Yoldaki altyapı çalışmalarının tamamlanamamasından dolayı elektrik çalışmaları yapılamadı. Yolun bir kısmının aydınlatmasız olması, gece karanlığında büyük riskler oluşturuyor.