Turistik yöre İçmeler yolu tehlike saçıyor: CHP’li Belediye görmüyor!

Marmaris İçmeler Yolu'ndaki altyapı felaketi ciddi boyuta ulaştı. Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği, lüks otellerin bulunduğu İçmeler yolundaki duyarsızlık vatandaşları çileden çıkardı. Can ve trafik güveliğini tehlikeye atan yolun çeşitli noktalarında çukurlar, delikler, yarılmalar artıyor.
Tamamlanamayan çalışmalardan ötürü elektrik kabloları yüzeyde kaldı. Özellikle yağışlı havalarda kayganlaşan zemin, sürücülerin ve yayaların hayatını ciddi şekilde riske atıyor. Buna bir de elektrik kablolarının yüzeyde kalması eklenince, gece saatlerinde yol daha da tehlikeli hale geliyor. Toprak kaymasının da yaşandığı, yolda kaya parçalarının düşme riski var. Özellikle yağışta kayganlaşan yol nedeniyle kaza riski en süt seviyeye çıkıyor.
VATANDAŞLAR CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ
Her geçen gün daha da tehlikeli hale gelen yolda, kazalar meydana geliyor. Yolda ilerlerken can güvenliğinden endişe eden vatandaşlar, durumu defalarca yetkililere iletti. Yolun düzeltilmesi için başvuruda bulunan vatandaşların isteklerine karşılık verilmedi.
Yolun durumuyla ilgili isyan eden vatandaşlar, "Yıllardır kim, nereye, ne yaptı? İnsan eleştirdi mi, kötü vatandaş oluyor. İçmeler rezillik içinde köyler öylesine berbat, ne araba kaldı, ne motor. İçmeler, Marmaris arası yoldaki delikler çukurlar rezalet. Bunu hiç bir yetkili görmüyor mu? Görmüyor, işlerine gelmiyor" ifadelerini kullandı. Yoldaki altyapı çalışmalarının tamamlanamamasından dolayı elektrik çalışmaları yapılamadı. Yolun bir kısmının aydınlatmasız olması, gece karanlığında büyük riskler oluşturuyor.