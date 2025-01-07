Turistleri hedef alan tırnakçılar çetesi çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, turistleri paralarını kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yapan ticari taksi şoförleri ve onlarla ile birlikte hareket eden şüpheliler tespit edildi.

ÇETENİN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Teknik ve fiziki takip sonucu 33 eyleme karışan çetenin Saffet Ü. liderliğinde hareket ettiği ve beraberinde 43 şahısın çete üyesi oluğu tespit edildi. Çete liderinin yaralama ve hakaretten suç kaydı, 12 çete üyesinin ise çeşitli suçlardan tutuklandığı ve 1şüphelinin öldüğü öğrenildi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Geri kalan 30 şüpheliye yönelik bugün sabah saatlerinde İstanbul'da 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri Saffet Ü. ve 24 şüpheli yakalandı. Arama esnasında 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 Adet Fişek ve 1 adet Polis Çakar Lambası ele geçirildi. Firari şahısları yakalamaya yönelik çalışma devam ediyor.