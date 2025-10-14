SON DAKİKA… İstanbul’da turistlerin kabusu oldular! Sultanahmet Meydanı’nı mesken tutmuşlar: Yardım bahanesiyle yaklaşıp…

Fatih Topkapı Caddesi, Sultanahmet Meydanı ve Akşemsettin Mahallelerinde gezinen turistlere yardımcı olma bahanesiyle ellerine aldıkları paradan bir kısmını tırnakçılık yöntemiyle cebine atan şüpheliler ihbar üzerine takibe alındı.
İddiaya göre Mart ayından bu tarafa çeşitli olaylara karışan şüpheliler 1 Ekim günü Lübnanlı Y.K.'ya yardım bahanesiyle yaklaşıp 10 bin dolar içinden 1400 dolarını tırnakladı. Aynı kişiler Tunuslu S.B.S.'nin de 500 Euro parasını aldı.
İRANLI TIRNAKÇILAR YAKALANDI
Toplamda 375 bin lira parayı tıraklayan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda tek tek tespit edildi. İranlı oldukları öğrenilen şüpheliler K.A.(56), A.A.(27) ve S.K. (25) Zeytinburnu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.