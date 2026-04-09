Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kültür varlıkları bilimsel yöntemlerle korunuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda çalışmalara dikkat çekti. Bakan Ersoy, "Kültür varlıklarımızın korunması ve geleceğe aktarılması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzelerimize ait ahşap lahitlerde ve tekstil eserlerde, bilimsel yöntemler ve özgün malzemeye uygun uygulamalarla çalışmalarımızı sürdürüyor, eserlerimizi yeniden sergilenmeye hazırlıyoruz. Farklı müzelerimize ait eserlerin aslına uygun şekilde korunarak geleceğe taşınmasını sağlayan tüm Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.