Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Ayasofya açıklaması: Ecdadın mirasına gözümüz gibi bakıyoruz

AYASOFYA'NIN YENİ FOTOĞRAFLARINI YENİDEN SERGİLEMEK İSTERİZ

Konuşmasında, İzzet Keribar'a da özel bir atıf yapan Bakan Ersoy, Ayasofya'nın restorasyonu tamamlandığında Keribar ile birlikte yeni fotoğraf çekimleri yapılabileceğini ifade etti. Ersoy, "İlk kitabın sergisini Cumhurbaşkanımız açmıştı; yeni fotoğraflardan hazırlanacak sergiyi de yine Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açarız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm sanatçılara ve jüriye teşekkür ederek yarışmanın vakıf kültürüne yönelik farkındalığı artıracağını, toplumumuza ilham veren ve gelecek nesiller için kalıcı bir hafıza oluşturan bir vesile olduğunu söyledi.