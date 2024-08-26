Turizm bölgesine otel konforunda hastane

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı döneminde üzerinde önemle durulan sağlık alanında ciddi adımlar atılırken, Diyarbakır'ın şifalı kaplıcaları ile ün salan, yerli ve yabancı turistlerin merkezi haline gelen Çermik ilçesi tam teşekküllü yeni modern ve konforlu bir devlet hastanesine kavuştu. Sağlık Bakanlığı'nın 50 yataklı hastanesi turizm bölgesinde hizmete girerken, vatandaşlara ev ortamında hizmet veriliyor. Bu arada, kent merkezinde çevre illere de hitap edecek olan Selahaddin Eyyubi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi açıldı.Diyarbakır'ın şifalı kaplıcaları ile ün salan, yerli ve yabancı turistlerin merkezi haline gelen Çermik ilçesi tam teşekküllü yeni modern ve konforlu bir devlet hastanesine kavuştu. Hasta kabulüne başlayan 50 yataklı yeni Devlet Hastanesi'nde tanı ve tedavide zaman kazandıracak yeni cihazlar sayesinde hastalar artık Diyarbakır'a gitmek zorunda kalmıyor. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin hem doğal güzelliklerini görmek, hem de ünlü kaplıcalarında şifa bulmak amacıyla akın ettiği Çermik ilçesi, modern ve konforlu yeni bir devlet hastanesine kavuştu. Sağlık Bakanlığınca Çermik İlçesinde yapılan 50 yatak kapasiteli Çermik devlet hastanesi yeni hizmet binası hasta kabulüne başlayarak sağlık hizmeti vermeye başladı. Nitelikli yatak sayısının arttığı hastanede; Modern poliklinikler, konforlu hasta odaları, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz ünitesi ve ameliyathaneler bulunuyor.18 bin 810 metrekare kapalı alana sahip hastane yeni hizmet binasında, doğum yapacak anne adayının kendini rahat ve konforlu hissetmesi için mahremiyete dayalı, ev ortamı konforunda tek kişilik 3 doğum odası da bulunuyor.Hastanenin acil servisinde 3 müşahede odası, 2 bölümlü kırmızı alan, 2 yeşil alan polikliniği ile 20 müşahede yatağı bulunuyor. Hastanede daha önce ilçede bulunmayan ancak yeni hizmet binasının hizmet vermeye başlamasıyla hastalıkların tanı ve tedavisinde zaman kazandıracak, bilgisayarlı tomografi, fizik tedavi ünitesi, kemik dansimetre, yeni doğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım ve ekokardiyografi hizmetleri de verilmeye başlandı.