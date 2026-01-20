Turizmci gencin esrarengiz ölümü

Isparta'nın Yalvaç ilçesi nüfusuna kayıtlı gencin 5 yıldızlı bir otelde görev yaptığı ortaya çıktı. Konyaaltı Plajı'nda 19 Ocak tarihinde yaşandı. Balık avlamak için sahile gelen iki arkadaş yaklaşık 50-60 metre açıkta denize attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlığın takıldığını fark etti. Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, büyük bir balık yakaladıklarını düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Birlikte çekilen olta sahile ulaştığında, oltaya takılan cismin bir erkek cesedi olduğu görüldü.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin üzerinden çıkan kimlikte, İbrahim Ethem Uysal olduğu tespit edildi. Acı haberi alan Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya Adli Tıp kurumunda yapılan otopsi ardından cenaze Isparta'dan gelen yakınlarına teslim edildi. Cenaze toprağa verilmek üzere Yalvaç ilçesine götürüldü. Yakınları İbrahim Ethem Uysal'ın hiçbir sorunun olmadığını 5 yıldızlı bir otelde çalıştığını kaydetti.