Turizme doping etkisi! Marmaris’te oteller yüzde 100 dolu

Gözde tatil merkezi Marmaris, turizm sezonuna hızlı girdi. Ramazan Bayram tatili ve Paskalya da turizmde doping etkisi yarattı. Muğla'ya ilk turist kafilesi 15 Mart'ta İngiltere'nin Manchester şehrinden YDA Dalaman Havalimanı'na inmişti. Milas- Bodrum Havalimanı'na ise ilk uçak 25 Mart'ta gelmişti. Almanya çıkışlı SunExpress seferleriyle başladı. Bodrum'a inen toplam 360 yolcu çiçeklerle karşılanmıştı. Ardından SunExpress'in Frankfurt'tan XQ 463 sefer sayılı uçuşu 14:20'de indi, ardından Düsseldorf'tan kalkan XQ 659 sefer sayılı uçuş indi. Sektör temsilcileri 26 Ekim'e kadar Almanya'nın yedi şehrinden (Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Köln, Hannover ve Berlin) Bodrum'a uçuş gerçekleştirileceğini kaydetmişti.

EN FAZLA İNGİLİZ GELDİ

Turizm cenneti Muğla, 2024 yılının ilk üç ayında yaklaşık 60 bin turisti ağırladı. Muğla'ya gelen turistlerin büyük çoğunluğunu İngiliz turistler oluşturdu. İngiltere'yi Almanya ve Rusya takip etti. Mart ayında Dalaman Havalimanına 200 uçak indi. Çoğunluğu İngiliz ve İran'dan 30 bin yolcu geldi. Turizmde son verilerle 2019 yılından sonra Mart ayında rekor kırıldı.

OTELLER YÜZDE 100 DOLU

9 günlük Ramazan Bayramı tatili ise Muğla turizminde doping etkisi yarattı. Marmaris'te sezonu erkan açan tesislerde rezervasyon patlaması yaşandı. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Deliveli, "Mart ayıyla birlikte Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramının birleşmesiyle birlikte Marmaris'teki doluluk oranı özellikle nitelikli otellerde İngilizlerle birlikte yüzde 100'e ulaştı. Bunun yanı sıra Nisan'da Ramazan Bayramıyla birlikte sahil bandındaki ve erken açan otellerle doluluğun yüzde 70'e ulaşmasını bekliyoruz" dedi. Deliveli, özellikle Birleşik Krallık'tan uçakların yüzde 90 dolulukla Dalaman'a indiğini ifade etti. Böylece Muğla bölgesine sadece Mart ayında 10 bin İngiliz turistin indiği belirtildi.