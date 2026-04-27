Turizme gürültü kirliliği darbesi

Dünyaca ünlü tarihi Kaleiçi'ndeki açıkhava eğlence mekanlarından yayılan yüksek sesli müzik ve gürültü bölgede yaşamayı eziyet haline getirdi. Kaleiçi'nde butik otellerde konaklayan turistler, gürültü kirliliği nedeniyle kaldıkları pansiyon ve otelleri terk ediyor. Gürültü krizi nedeniyle 174 otel ve bir o kadar pansiyon kapanmakla karşı karşıya kaldı. Antalya'nın dünyaca ünlü tarihi Kaleiçi, gece açık alanda saat 01.00'e kadar süren canlı müzik ile bar işletmelerin işgali altında. Bar işletmelerinde yüksek ses bölge halkını, otellerde kalan yabancı turistleri ve Kaleiçi esnafını çileden çıkarttı. Zengin kültürel mirası ve eşsiz atmosferiyle büyüleyen tarihi Kaleiçi son dönemlerde artan gürültü ve çevre kirliğiyle gündemde yerini alıyor. Bölgede bulunan işletmelerden kaynaklı gürültü kirliliği zirve yapmış durumda. Tarihi mekanda butik otelde hayalindeki tatil için gelen turist ise kaldığı oteli terk edip kaçıyor. Pansiyonlarla birlikte 10 bin yatak kapasiteye sahip bölgedeki oteller kapanmakla karşı karşıya.

ACİL ÖNLEM ALINSIN

Otel işletmecileri ve sahipleri gürültüye neden olan işletmelerin ruhsatların bilinçsiz ve art niyetle verildiğini vurguladı. İşletmeci Mehmet Yıldız, "Çok fazla gürültü var ve çok fazla bilinçsizce, art niyetlice ruhsatlar verilmiş. Otellerin etrafında bar işletmeleri olamaz. Bu sorun kangrene dönüştü." dedi.