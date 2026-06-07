“Turizmin altyapısını güçlendiriyoruz”: Bakan Ersoy nikah şahidi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile bir araya geldi. Serik Belediyesi ziyaret programı kapsamında gerçekleştirilen nikahına katıldı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un kıydığı nikâhta Atiye Güngör ile Salim Derman çiftinin nikah şahidi oldu. Ersoy, genç çifti tebrik ederek kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu.

'ESER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Ersoy, AK Parti'nin hizmet odaklı siyaset anlayışıyla Türkiye'nin her köşesinde eser üretmeye devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerimizi daha güçlü hale getirmek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve hizmetleri daha hızlı hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerimizle uyum içerisinde hareket ederek ilçelerimize daha fazla eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

ALT YAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Toplantıda, ayrıca Serik ve Belek bölgesinin artan turizm kapasitesine paralel olarak sürdürülen atıksu altyapı yatırımları da değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin bölgenin altyapı ihtiyacına önemli katkı sağladığı belirtilirken turizm hareketliliği ve nüfus artışı nedeniyle kapasitenin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.Bakan Ersoy, turizm merkezlerinin başarısının yalnızca konaklama kapasitesiyle değil, güçlü altyapı, temiz çevre ve planlı şehirleşmeyle mümkün olduğunu belirterek bölgenin ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Ersoy, Serik'in yalnızca Antalya'nın değil Türkiye'nin de en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek kültürel mirasın korunması ve turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik yatırımların süreceğini kaydetti. Ersoy, "Aspendos ve Sillyon'da yürüttüğümüz çalışmalarla yalnızca tarihi mirasımızı korumuyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya ve sürdürülebilir turizme katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, sahip olduğumuz kültürel değerleri gelecek nesillere aktarırken ilçemizin ekonomik gücünü de artırmaktır." ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, ayrıca Aksu ve Serik'in Antalya'nın gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğiyle ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini kaydetti.