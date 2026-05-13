Turizmin göz bebeği Kuşadası’nda ’çöp’ rezaleti! CHP’li belediye yine sınıfta kaldı! ’Her yer mikrop yuvasına döndü’

ÇÖPLER DOMUZLARA "AÇIK BÜFE" OLDU!



Belediyenin temizlik konusundaki ihmalkârlığı sadece koku ve kötü görüntüye değil, aynı zamanda güvenlik zafiyetine de yol açtı. Şehir merkezinde toplanmayan çöpler, yiyecek arayan yaban domuzu sürülerini Gazibeğendi ve Ege Mahallesi gibi bölgelere kadar indirdi. Sürüler halinde sokaklarda, parklarda ve ana arterlerde dolaşan domuzlar, hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de trafik güvenliğini riske atıyor. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korkan mahalle sakinleri, çocuklarının güvenliğinden endişe ediyor. Turizm sezonu öncesi ilçeyi temiz tutmak yerine "çöp dağlarına" mahkûm eden CHP'li Kuşadası Belediyesi yönetimine tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar, belediyenin kaynaklarını nereye harcadığını sorgularken, yetkililerin bu çevre felaketine karşı ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör