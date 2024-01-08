Haberler Yaşam Haberleri Türk astronotun hemşerileri heyecanlı
Giriş Tarihi: 9.1.2024

Türk astronotun hemşerileri heyecanlı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Türk astronotun hemşerileri heyecanlı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın memleketi olan Mersin Silifke'de hemen hemen her gün 'uzay yolculuğu' konuşuluyor. İlçedeki heyecanı SABAH'a anlatan Silifkeli Yörükler, 17 Ocak gecesi bir araya gelerek fırlatma anını izlemeye hazırlanıyor.

Züheyir Dere (Emekli): 17 Ocak gecesi, Yörüklerin en heyecanlı gecesi olacak. Gezeravcı ile tarifi zor bir gurur yaşadık. Bu sürecin ilçemize de büyük katkıları olacağına inanıyoruz.

Zeynel Mütiş (İşçi): Uzay yolculuğunun başlayacağı gece Yörükler olarak bir araya gelip tarihi anları beraber izlemeyi planlıyoruz. Silifke'de Alper Gezeravcı'nın konuşulmadığı gün yok.

Zekeriya Şenel (Yoğurtçu): İsmi ilk açıklandığında Silifke'de heyecan zirve yaptı. İlk Türk astronot, Yörüklerin arasından çıktı. Hepimiz geri sayımdayız. Bülent Kilit (Müzisyen): Hepimiz 17 Ocak gecesine odaklandık. Yörüklerin gururu Alper Gezeravcı ile ne kadar övünsek az.

Mehmet Ünver (Ziraat Mühendisi): Hemşerimizle gurur duyuyoruz. İnsan azmederse Mersin'den de Silifke'den de uzaya gider. Alper Gezeravcı işte bunu kanıtladı.

Uğur Ali Koca (Orman Mühendisi): Yörükler nefesini tuttu 17 Ocak'ı bekliyor. Alper Gezeravcı artık tüm Türkiye'de sembol olmuş bir isim ancak bizim yaşadığımız gurur çok daha başka. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de başlayacak. 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Dragon uzay aracı, 19 Ocak Cuma günü saat 13.15 sıralarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Gezeravcı, uzaya Türk bayrağının yanı sıra Yörük kültürüne ait bazı sembolleri de götürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Biden'a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde
Son dakika: Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Halk TV’nın Adalet Bakanlığı’na iftirası elinde patladı!
Murat Kurum İstanbul'da yapılacakları açıkladı: İşten çıkarılanları geri alacağız
Bakan Koca: MİT'in MOSSAD operasyonunda yakalanan kişi yabancı bir doktor değil!
Alperen Şengün'den tarihi başarı! NBA'de haftanın oyuncusu seçildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk astronotun hemşerileri heyecanlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA