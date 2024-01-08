Türk astronotun hemşerileri heyecanlı

Türkiye'ninilk astronotu Alper Gezeravcı'nın memleketi olan Mersin Silifke'de hemen hemen her gün 'uzay yolculuğu' konuşuluyor. İlçedeki heyecanı SABAH'a anlatan Silifkeli Yörükler, 17 Ocak gecesi bir araya gelerek fırlatma anını izlemeye hazırlanıyor.17 Ocak gecesi, Yörüklerin en heyecanlı gecesi olacak. Gezeravcı ile tarifi zor bir gurur yaşadık. Bu sürecin ilçemize de büyük katkıları olacağına inanıyoruz.Uzay yolculuğunun başlayacağı gece Yörükler olarak bir araya gelip tarihi anları beraber izlemeyi planlıyoruz. Silifke'de Alper Gezeravcı'nın konuşulmadığı gün yok.İsmi ilk açıklandığında Silifke'de heyecan zirve yaptı. İlk Türk astronot, Yörüklerin arasından çıktı. Hepimiz geri sayımdayız.Hepimiz 17 Ocak gecesine odaklandık. Yörüklerin gururu Alper Gezeravcı ile ne kadar övünsek az.Hemşerimizle gurur duyuyoruz. İnsan azmederse Mersin'den de Silifke'den de uzaya gider. Alper Gezeravcı işte bunu kanıtladı.Yörükler nefesini tuttu 17 Ocak'ı bekliyor. Alper Gezeravcı artık tüm Türkiye'de sembol olmuş bir isim ancak bizim yaşadığımız gurur çok daha başka. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de başlayacak. 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Dragon uzay aracı, 19 Ocak Cuma günü saat 13.15 sıralarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Gezeravcı, uzaya Türk bayrağının yanı sıra Yörük kültürüne ait bazı sembolleri de götürecek.