Türk barmeni öldürülen Azerbaycanlı, "Kendimi korudum"

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Kasten adam Öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Azerbaycanlı Mahammed M. Duruşmaya Jandarma ekiplerince hazır edilirken mahkemeye ölen Mustafa Aslan Babası Özgür Aslan. Avukatı ve sanık avukatlarıyla 2 tanık ve kavgaya dahil olan başka suçtan tutuklu bulunan Hayrettin duruşmada hazır bulundu.

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde ölümlü kavgada tanık olan ve başka suçtan Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Hayrettin duruşmaya SEGBİSLE verdiği ifadesinde, "O gece restoranda başlayan sözlü tartışma Mustafa Aslan ile Uzay lakaplı Azeri Mahammed kavgaya tutuştular. Mustafa'nın elinde bıçak vardı. Uzay lakaplı kişinin elinde çam parçası vardı. Ayırmaya çalıştım fakat Mustafa'nın boynundan kan akıyordu. Yere düştü. Kanı durdurmak için tampon yapmaya çalıştım. O sırada Mustafa yerdeyken Uzay lakaplı kişi ise yerde yatan Mustafa'nın kafasına tekme attı. Hiç kimse ayırmaya çalışmadı Uzay Lakaplı Azeri Muhammed uzaklaştı. 1,5 saat ambulans bekledik. İnsanlık görevimi yaptım dedi".

OĞLUMA DEFALARCA VURMUŞ

Duruşmada öldürülen Mustafa Aslan'ın babası Özgür Aslan, "Ben hemşirelere sordum nasıl yaşamını yitirdi diye benim oğluma bu şahıs boynuna atar damarına 5 kere vurmuş Atardamarda yer kalmamış Hastanede bana hemşireler söyledi. Bu ne kin nasıl nefret en ağır cezanın almasını istiyorum dedi".

SANIK BEN KENDİMİ KORUDUM

Mahkemede Sanık Azerbaycanlı Mahammed M., "Tanıkların söylediği ifadelerini kabul etmiyorum ben kendimi korudum" dedi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık Azerbaycan Uyruklu Mahammed M.'nin tutukluluğuna devam kararı verilirken eksiklerinin giderilmesi için duruşmayı 5 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

17 Haziran 2025 tarihinde Alanya'nın Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. barda çalışan Azerbaycan uyruklu Mahammad M. ile başka barda çalışan Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahammad M, iddiaya göre yerden aldığı kırık cam şişe parçası Arslan'ı boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan,bu gün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mahammad M. Emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.