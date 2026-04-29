Türk bayrağını çakmakla yaktı: 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Şanlı Türk bayrağını çakmakla yakıp üzerine tükürdüğü anları sosyal medyada yayınlayan 15 yaşındaki I.N.B.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen I.N.B, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı.

ŞANTAJ BASKISIYLA TÜRK BAYRAĞINI YAKTIĞINI SÖYLEDİ

I.N.B, iddianameye giren ifadesinde; sosyal medyadan arkadaş olduğu İrem A. adlı kişiyle uygunsuz videolu görüşmelerinin olduğunu söyleyerek, "İrem A. bu görüşmeleri video kaydına almış, bundan haberim yoktu. Videolarımı Çağrı diye bildiğim başka kişiye atmış, kendisi benimle iletişime geçerek 'Elimde görüntülerin var, istediklerimi yapmazsan videoları ailenle paylaşırım' dedi. Bunun üzerine istediklerini yapmaya başladım. Canlı yayında Türk bayrağını yakarak tükürmemi istedi. Korktuğum için böyle bir şey yaptım, pişmanım. 2 kişiden de şikayetçiyim." dedi.

VİDEODA GÖRÜNMEYEN KİŞİLER DE TESPİT EDİLECEK

İddianamede ayrıca, videoda görünmeyen ancak sesleri duyulan kişilerle ilgili araştırma yapılması için Başsavcılıkça talimat verildiği, halihazırda tespit çalışmalarının da emniyet ekiplerince sürdüğü belirtildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk I.N.B'nin 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan 15 yaşını doldurmadığı da dikkate alınarak 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.