Türk bilim ekibi 4 gün sonra Antarktika’ya ulaştı

Cumhurbaşkanlığıhimayelerinde, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı uhdesinde,TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, İstanbul'dan ayrıldıktan 4 gün sonra 103 enlem güneye uzanan rota üzerinden zorlu bir yolculuğu geride bıraktı. İstanbul'da 27 Ocak'ta Brezilya Sao Paulo'ya uçuşla başlayan yolculuk, yaklaşık 24 saatlik 4 ayrı uçak yolculuğu sonrası 13 bin 800 kilometre yol kat ederek 2 ton civarında teknik ekipmanla Antarktika King George Adası'na vardı. Antarktika Çevre Koruma Protokolü uyarınca kıtaya yerel olmayan canlıların taşınmasını engellemek için titizlikle önemli tedbirler alan sefer ekibi, Antarktika'ya ilk adım attıkları anda uçaktan inerken botlarını dezenfektan solüsyonla temizledi.Prof. Dr. Burcu Özsoy, Türk bilim ekibinin bu yıl 22 ayrı proje gerçekleştireceğini belirtti. Prof. Dr. Burcu Özsoy, 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuru yaparak birincilik kazanan 3 liseli öğrenciden oluşan ekibin giyilebilir teknolojiden oluşturduğu montun, Antarktika koşullarında bilim insanlarının üzerinde deneneceğini söyledi. AA