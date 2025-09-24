Türk bilim insanları dünya listesinde

Akademik yayıncılık şirketi Elsevier ile Stanford Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025" listesi yayımlandı. Scopus verilerine dayalı olarak hazırlanan listeler, iki farklı kategoriden oluşuyor. Bilim insanlarının yalnızca 2024 yılı çalışmalarına göre değerlendirildiği 'yıllık etki' kategorisinde dünya genelinde 200 binin üzerinde araştırmacı incelendi ve Türkiye'den 1.500'ün üzerinde akademisyen listeye girdi. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'dan 23 öğretim üyesi sıralamada yer aldı. 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer almayı başaran Mühendislik Fakültesi Öğretim Doç. Dr. Selcan Karakuş, kanser ve nanoteknoloji alanlarındaki araştırmalarıyla biliniyor.