Türk dalgıçtan dünya rekoru

Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi anısına, Tarihi Gelibolu Yarımadası Anzak Koyu'nda 12 derece su sıcaklığında 7 metre derinlikte dalış yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Kibar, soğuk suda en uzun süre tüplü dalışta 36 saat 9 dakika 36 saniye ile önceki rekoru geliştirdi. Dalış süresince maskesini çıkararak serumlarla beslendi, su ve soda ile hidrasyonunu sağladı ve zemindeki notlarla iletişim kurdu. Rekor denemesini Portekiz'den gelen Guinness hakemi Richard Williams onayladı. AKUT Kuşadası gönüllüleri 20 kişilik ekiple teknik destek sağladı. Kibar, başarısını ekip çalışmasına ve desteğe bağlayarak, "Hep birlikte bir dünya rekoru kırdık, bu rekor Çanakkale'ye armağan olsun" dedi. Ailesi ve ekip üyeleri başarıyı kıyıda kutladı. DHA

