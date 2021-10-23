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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Türk denizlerinde 36 köpekbalığı keşfedildi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Türk denizlerinde 36 köpekbalığı keşfedildi
UZUN süren araştırmalar sonrası, Türk denizlerinde 36 köpekbalığı türü keşfedildi. Bilim dünyasını heyecanlandıran keşifte şu tür köpekbalıkları bulundu: Büyük Beyaz, Büyük Camgöz, Dikburun Canavar, Mavi, Çekiç Başlı ve Kum Kaplan gibi 36 türe rastlandı. Uzmanlar ise köpekbalıklarının göç yollarının değişmesinin ekosistemin bozulmasından kaynaklı olduğunu savundu. Büyük Beyaz köpekbalığının boyu 6 metreye, ağırlığı 1.7 tona kadar ulaşırken, dünyanın en büyük ikinci balığı olarak bilinen Büyük Camgöz 10 metre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa çıkabiliyor. Dikburun Canavar ise saatte 34 kilometreye varan hızıyla en süratli köpekbalığı türü arasında yer alıyor. Mavi köpekbalığı insanlar için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor. Çekiç Başlı köpekbalığı tuhaf kafa yapısıyla dikkat çekerken, Kum Kaplan türü ise ürkütücü görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

EKOSİSTEM BOZULDU
Uzmanlar ise köpekbalıklarının göç yollarının değişmesinin ekosistemin bozulmasından kaynaklı olduğuna dikkat çekiyor. SABAH'a konuşan Deniz Kültürü Derneği Başkanı Hakkı Şen, "Marmara görünürde bitti ancak sudaki oksijeni büyük ölçüde tüketti. Soluduğumuz oksijenin yüzde 60'ını denizden alıyoruz. Bu yıl denizlerde herhangi bir soğuma olmadı. İklim değişikliğinin yol açtığı felaketin hangi boyutlara geldiğini gösteriyor" dedi.

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Türk denizlerinde 36 köpekbalığı keşfedildi
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