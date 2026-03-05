Türk doktorlara İngiliz meslektaşlarından övgü

İngiltere'nin Northampton şehrinde 22 yıldır yaşayan Fatih Aydın (40), Magdalena Aydın (34) ile İngiltere'de tanışıp 2019'da evlendi. Evlendikleri günden beri çocuk sahibi olmayı isteyen çiftin 7 yıl içinde doğal yollarla iki gebelikten ikisi de düşükle sonuçlandı. Tüp bebek tedavisi düşünen çift, İngiltere'deki doktorların da Türkiye'yi önermesi üzerine rotayı Bursa'ya çevirdi. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak'a ulaşan çift, ilk tedavide pozitif sonuç aldı. Sağlıklı geçen gebeliğin ardından geçtiğimiz aylarda Milan Efe'yi kucağına alan baba Aydın, duygularını "Baba olmak tarif edilemez bir duyguymuş" sözleriyle anlattı. "Ne varsa bizim ülkemizde var" diyen baba Aydın, "Bizim doktorlarımıza kendimizi emanet ettik ve mucizemize ilk denemede kavuştuk. Bir kez daha ülkemin doktorlarıyla gurur duydum. İngiltere'de tedaviye başlamak bile aylar sürebiliyor ve süreç sadece resmi bir iş olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de ise hem tıbbi anlamda hem de insani yaklaşım açısından kendimizi çok güvende hissettik" dedi. Anne Magdalena Aydın ise "Türkiye'ye ve doktorların yaklaşımına hayran kaydım" dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Doç. Dr. Sabri Çolak ise kişiye özel tüp bebek tedavisi uyguladıklarını söyledi.