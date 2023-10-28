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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı İstanbul’da yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı İstanbul’da yapıldı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) yönetim kurulu toplantısı Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Gazze'deki yaşanan olayları kınayarak "Oradaki kardeşlerimiz için şu anda en büyük desteğimiz; dua etmek ve yardım kampanyasını başlatmaktır" dedi. Toplantıda öncelikle Filistin'de yaşanan insanlık dramı ele alınarak İsrail sert bir şekilde kınandı. Daha sonra Türk Dünyası'nın sorun ve beklentileri konuşuldu. Toplantının açılış konuşmasını Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay yaparak ev sahipliğinden ve misafirperverliğinden ötürü Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti.

GAZZE'YE YARDIM KAMPANYASI
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım programda kısa bir konuşma yaparak İsrail'in Filistin'e olan saldırısının bir an önce son bulmasını temenni etti. Ayrıca Yıldırım, Gazze'ye düzenlenecek yardım kampanyasının çok yerinde olduğunu söyleyerek "Bizlerin şu anda oradaki kardeşlerimiz için yapacağımız en büyük destek, dua ederek yardımda bulunmaktır" dedi. Yıldırım toplantıya katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı. Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıda ayrıca Gazze'ye yardım kampanyası başlatıldı. Belediyeler Birliği toplantılarıyla, Türk Dünyası arasındaki ortak kültür ve medeniyet mirasını temel alarak belediyeler arasında dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını sağlamak ve yönetimlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanması amaçlanıyor. Belediyeler birliğinin yönetim kurulu toplantısı TDBB'nin 20'nci kuruluş yıldönümü sebebiyle Beykoz Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen törenle son buldu. DHA

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı İstanbul’da yapıldı
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