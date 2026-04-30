Türk dünyası belediyeleri Gazze’ye yardım çalışmalarını konuştu

Toplantıda ayrıca, 31 ülkeden 1200'ü aşkın üyesi bulunan TDBB'nin Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'yı kapsayan geniş coğrafyada yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. 27 yönetim kurulu üyesinin katılım sağladığı toplantıda, Türk dünyası belediyeleri arasında dayanışmanın artırılması ve ortak proje faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

ALTAY: "TDBB TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI TEK BELEDİYE TEŞKİLATIDIR"

Toplantının açılışında konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birlik faaliyetlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altay, TDBB'nin 31 ülkeden yaklaşık 1200 belediyeyi bir araya getiren güçlü bir yapı olduğunu belirterek, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği; şehirlerimizin iletişimini güçlendirmek, kültürel mirası korumak ve belediyecilik alanında rehberlik yapmak amacıyla kurulmuş, Türkiye'nin uluslararası alandaki tek belediye teşkilatıdır" dedi. TDBB'nin en önemli faaliyetlerinden birinin tecrübe paylaşımı programları olduğunu ifade eden Altay, Türkiye'deki başarılı belediyecilik uygulamalarının Türk dünyasına yayılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Altay ayrıca, "TDBB Akademi" adıyla yeni bir belediyecilik akademisi kurulacağını belirterek, bu yapının hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki belediyeler için önemli bir eğitim merkezi olacağını ifade etti.

GAZZE GÜNDEMDE: YENİ PROJELER YOLDA

Konuşmasında Gazze'ye yönelik çalışmalara da değinen Altay, bölgenin her zaman öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı.

Daha önce yapılan yardımların devamı için yeni iş birlikleri kurulduğunu ifade eden Altay, Deniz Feneri ile birlikte 5-6 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldığını belirtti. Altay, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, 31 ülkeden belediyelerimizin sahip olduğu birikimi Gazze'de yaşayan insanların refahı ve huzuru için kullanmaya hazırız" dedi.

BAHADIR: "GENİŞ BİR COĞRAFYADAN MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Toplantıya ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise yaptığı konuşmada, TDBB'nin uluslararası ölçekte önemli bir birlik olduğuna dikkat çekti. Bahadır, "Bugün 31 ülkede 1200 üyesi bulunan uluslararası bir yapıdan bahsediyoruz. Avrupa'dan Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyadan misafirlerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı. Toplantının temel amacının, ortak tarih ve kültürel değerlere sahip belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirten Bahadır, her toplantının aynı zamanda önemli bir bilgi alışverişi platformu olduğunu ifade etti.

"GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI GÜNDEMİMİZDE"

Gazze'nin yeniden inşasının toplantının önemli başlıkları arasında yer aldığını vurgulayan Bahadır, Türk dünyasının bu konuda ortak hareket etme iradesi ortaya koyduğunu söyledi. Gençlere yönelik projelerin artırılmasının da öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade eden Bahadır, birlik sayesinde ülkeler arasında kültürel bağların daha da güçlendiğini belirtti.

İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Toplantıda, belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve Türk dünyası şehirleri arasında sürdürülebilir iş birliklerinin kurulması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör