Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican’da muhteşem açılış

Özbekistan'ın doğusundaki Andican şehrinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından kentin 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi üzerine kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Türk devletlerinden gelen sanat topluluklarının konserleri, halk oyunları ve kültürel gösteriler sahnelendi. Etkinliğin açılışında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gönderdiği mesaj okundu. Mirziyoyev mesajında, Büyük İpek Yolu'nun kavşağında yer alan Andican'ın tarih boyunca kültür, sanat, edebiyat ve zanaatkarlığın önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise Andican'ın Türk dünyasının ortak kültürel mirasını temsil eden önemli merkezlerden biri olduğunu kaydetti.

Üsküp'te tasavvuf musikisi konseri

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) ile Üsküp merkezli Ensar Derneği organizasyonunda Halkbank desteğiyle Üsküp'te tasavvuf musikisi konseri düzenlendi. Konserde, Üsküplü ses sanatçısı Burhan Şaban ile Türkiye'den Mustafa Demirci sahne aldı.