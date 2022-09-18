Türk düşesin en mutlu günü

Mersin Tarsuslu Hande Macit, Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg (31) ile masal gibi bir düğünle evlendi. Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg Dükalığı'nın sarayının bulunduğu Neustrelitz kasabasında yapılan düğüne 200'ü özel davetli ve Avrupa jet sosyetesinden 500 kişi katıldı.Mecklenburg Düşesi unvanını alan Hande Macit (29) antika bir düğün aracıyla getirildiği nikah salonuna babası Suphi Macit'in kolunda girdi. Çiftin nikahında İngiltere Kraliçesi Elisabeth'in ölümü nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Düğünden sonra davetlilere yemek verilirken, kasaba halkı da düğüne büyük ilgi gösterdi. Alman haber ajansı DPA'nın düğünle ilgili verdiği Hande'den "Hollandalı gelin" diye bahsetmesi dikket çekti. Prens Georg Alexander Mecklenburg ile İngiltere Kralı 3. Charles 7. göbekten akraba.