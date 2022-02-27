’Türk Escobar’a VIP yolculuk

"Bataklık" adı altında geçtiğimiz yıllarda uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Türk Escobar lakaplı Nejat Daş'a makam aracını kullandırdığı için yargılanan Sultanbeyli eski Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ve koruma polisinin yargılandığı davada çarpıcı gelişmeler yaşandı.

HEM ARAÇ HEM ŞOFÖR TAHSİS ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Sultanbeyli eski Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek, kendisine tahsis edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıtlı resmi plakalı makam aracını Nejat Daş'ın kullanmasına izin verdi. Öyle ki uyuşturucu baronunu pandemi sürecinde, 11 Mart ve 30 Nisan 2020 tarihlerinde gideceği yere götürmesi için polis memuru olan kendi şoförüne bile talimat verdi. Polis memuru İbrahim Halil Akgül de talimatlara uydu. Müdürünün makam aracıyla uyuşturucu baronu Daş'ı gitmek istediği noktalara taşıdı. Hem aracını tahsis eden Sultanbeyli eski Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek, hem de şoförlük yapan polis memuru İbrahim Halil Akgül hakkında 'Taşıt Kanunu'na Muhalefet' suçundan birer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"SAYGIDA KUSUR ETME, DEĞERLİ İŞ İNSANI DİYE BENİ UYARDI"

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davaya Sultanbeyli eski Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek bir cevap vermezken polis memuru sanık İbrahim Halil Akgül ifadesini gönderdi. Akgül okları müdürü Necmettin Yüksek'e çevirdi. O dönem Yüksek'in makam şoförü olduğunu ve sokak kısıtlamaları bulunduğunu söyleyen Akgül, "Müdürüm Necmettin Yüksek de Nejat Daş'ın talebi üzerine gideceği yere kadar götürmemi söyleyerek beni yanına gönderdi. Giderken de saygıda kusur etmememi, değerli bir iş insanı olduğunu söyleyerek beni uyardı" dedi.

"MÜDÜRÜMÜN TALİMATINA UYDUM"

Necmettin Yüksek'in talimatları doğrultusunda Nejat Daş'ı 2 kez gideceği yere götürdüğünü söyleyen makam şoförü, "Görevim süresince sadece müdürümün talimatlarını uyguladım. Onun bilgisi ve talimatı dışında makam aracını kullanma yetkim yoktu" diyerek hiyerarşi gereği verilen talimatı yerine getirmekle zorunlu olduğunu söyledi.

KİLOMETRELERCE YOL GEZDİRMİŞ

Mahkeme ise bu beyanların ardından Sultanbeyli eski Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ile makam şoförünün ilgili tarihlerdeki tüm iletişimlerinin tespitini istedi. Bunun yanı sıra olay nedeniyle oluşan bir zararın olup olmadığı, olmuş ise miktarını belirleyecek şekilde bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Hazırlanan bilirkişi raporu da gerçekleri gözler önüne serdi. Aracın iki ayrı günde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Çerkezköy ve Sefaköy'e gittiğini, aracın modeline göre gidilen yola göre değişmekle birlikte emniyet müdürlüğünden Sefaköy merkez gidiş-dönüşünün 120 kilometre olduğu belirlendi. Çerkezköy'e gidiş-gelişin de 282 kilometre olduğu ve toplam 402 kilometrelik yol yapıldığı kaydedilen raporda, geçen yıl itibariyle yakılan yakıtın 90 lira 85 kuruş olduğu belirlendi.