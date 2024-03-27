Türk Escobar’ın çetesini FBI’ın programı ele verdi

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta 9 kentte düzenlenen Kafes-44 operasyonunun detayları ortaya çıktı. Toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen ve gözaltına alınan 43 zanlının, tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti. Operasyonda, Ürfi Çetinkaya ve adamlarının 'Anom Enterprise', 'Sky-ECC' ve 'Encrochat" isimli şifreli haberleşme programlarını kullanarak iletişime geçtiği tespit edildi. Bu programların FBI tarafından depolandığı bilgisini edinen emniyet, tüm yazışmalara Türk yetkililere açılmasını sağladı.