Türk Halk Müziği sanatçısı bağlama ustası Yavuz Top son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, bağlama sanatçısı Yavuz Top, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kartal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yavuz Top'un vefat haberini sanatçının yakın dostu Sebahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu.

Törende, Yavuz Top'un Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu tarafından gönderilen başsağlığı telgrafı okundu. Sanatçının öğrencileri ve dostları, onun en bilinen eserlerinden ''Ötme Bülbül'' türküsünü seslendirdi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay da törene katılarak Yavuz Top'u yalnız bırakmadı. Türk halk müziğinin duayen ismi Yavuz Top, Kartal Cemevi'ndeki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.