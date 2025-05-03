Haberler Yaşam Haberleri Türk Halk Müziği sanatçısı bağlama ustası Yavuz Top son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 3.5.2025 21:14 Son Güncelleme: 3.5.2025 22:07

Türk Halk Müziği sanatçısı bağlama ustası Yavuz Top son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yavuz Top, bağlama ustası dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türk Halk Müziği sanatçısı bağlama ustası Yavuz Top son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, bağlama sanatçısı Yavuz Top, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kartal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yavuz Top'un vefat haberini sanatçının yakın dostu Sebahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu.

Törende, Yavuz Top'un Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu tarafından gönderilen başsağlığı telgrafı okundu. Sanatçının öğrencileri ve dostları, onun en bilinen eserlerinden ''Ötme Bülbül'' türküsünü seslendirdi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay da törene katılarak Yavuz Top'u yalnız bırakmadı. Türk halk müziğinin duayen ismi Yavuz Top, Kartal Cemevi'ndeki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Türk Halk Müziği sanatçısı bağlama ustası Yavuz Top son yolculuğuna uğurlandı
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