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Giriş Tarihi: 13.4.2024 14:29 Son Güncelleme: 13.4.2024 14:34

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi, TRT'nin ünlü sanatçılarından Şakir Öner Günhan (82), Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrendi. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, ameliyat olmasına karar verildi. Tedavi altına alınan Günhan, 3 kez kanseri yendi.

4'üncü kez kansere yakalanan evli ve 1 çocuk babası Şakir Önen Günhan, 5 gün önce Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Günhan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ünlü sanatçının acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Günhan'ın cenazesi 14 Nisan Pazar günü öğle namazını müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak namazın ardından Bitez Mezarlığı'na defnedilecek. Günhan'ın vefatını kızı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti
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