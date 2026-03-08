Türk kadınları bilimde Avrupalı kadınları geçti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yükseköğretimdeki tablo dikkat çekici bir gerçeği ortaya koydu. Türkiye, akademide kadın temsili açısından birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
Türkiye'de üniversitelerde görev yapan akademisyen sayısı 189 bin 609'a ulaşırken bunun 89 bin 437'sini kadın akademisyenler oluşturuyor. Böylece Türkiye'de akademisyenlerin yaklaşık yüzde 47'si kadınlardan oluşuyor. Bu oran Avrupa ortalamasının da üzerinde. Avrupa Komisyonu'nun "She Figures" raporlarına göre Avrupa'da kadın akademisyen oranı ortalama yüzde 41 seviyesinde. Birçok gelişmiş ülkede ise bu oran Türkiye'nin gerisinde kalıyor.
Türkiye'de kadınların akademideki varlığı, özellikle genç kuşakta daha güçlü bir tablo ortaya koyuyor. Araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi kadrolarında kadın oranı birçok üniversitede erkeklerle başa baş seviyeye ulaşmış durumda.
YARISI KADIN
Son yıllarda kız öğrencilerin yükseköğretime erişiminin artması ve lisansüstü programların yaygınlaşması da bu tabloyu güçlendiren faktörler arasında gösteriliyor. Bugün birçok üniversitede lisans ve lisansüstü programlarda kadın öğrencilerin oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda.
PROFESÖRLÜKTE DE YÜKSELİŞ
Kadın akademisyenlerin üst akademik kadrolardaki varlığı da giderek artıyor. Türkiye'de 41 bin 746 profesörün 14 bin 817'si kadınlardan oluşuyor. Bu tablo, profesörlük seviyesinde kadın oranının yaklaşık yüzde 35'e ulaştığını gösteriyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde kadın profesör oranı ortalama yüzde 26 seviyesinde bulunuyor. Almanya'da bu oran yaklaşık yüzde 28, Hollanda'da yüzde 27, Fransa'da ise yüzde 30 civarında. Bu veriler, Türkiye'nin profesörlük seviyesinde de birçok Avrupa ülkesinin önünde olduğunu ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre üniversite sayısındaki artış, lisansüstü eğitimin yaygınlaşması ve kadınların akademiye yönelimi Türkiye'de bilim dünyasında kadınların daha güçlü bir yer edinmesini sağladı. Bugün kadın bilim insanları projelerden uluslararası yayınlara kadar birçok alanda önemli katkılar sunuyor.