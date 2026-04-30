Türk Kızılay, bayramda milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, vekaletle kurban kesim bedellerinin yurt içi ve Filistin/Gazze'de 17 bin 250, yurt dışında ise 6 bin 350 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla faaliyetlerini yürüten Türk Kızılayın Türkiye, Filistin/Gazze ile 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçladığı belirtildi.

Vekaletle kesimi gerçekleştirilen ve tüm kontrollerden geçirilen kurban etlerinin yurt içi ve yurt dışında farklı yöntemlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.

Yurt içinde kavurma konservesi formunda hazırlanan kurban etlerinin Türk Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı.

Filistin/Gazze'de için de kurbanlar yurt içinde kesilip, kavurma konservesi haline getirilerek bölgeye ulaştırıldığı, yurt dışında ise kurbanların taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı bildirildi.

"KAVURMA KONSERVE MODELİMİZLE KURBAN BEREKETİNİ TÜM YILA YAYIYORUZ"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bağışçıların iyilik niyetini her yıl vekaletle kurban kesimi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Her iki tarafı da memnun edecek güvenli ve şeffaf bir süreç işlettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl da Türkiye, Filistin/Gazze ile 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Özellikle uzun süreli raf ömrüne sahip kavurma konserve modelimizle kurban bereketini tüm yıla yayıyoruz. Filistin için de bu yıl kurbanlarımızı yine ülkemizde kesecek, konservelerini hazırlayacak ve sınırların açıldığı her fırsatta bu yardım köprülerini ulaştıracağız. Kampanyamız hayırlı olsun."