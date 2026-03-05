Türk Kızılay Bornova Şubesi’nden Ramazan’da sağlık ve gıda desteği

Ramazan ayı süresince düzenli olarak iftar yemeği organizasyonları gerçekleştiren ve pide dağıtımı yapan Kızılay ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda kolileriyle dayanışma ruhunu sahaya taşıdı. Bununla birlikte şubeye başvuran engelli ve hasta vatandaşların talepleri de geri çevrilmedi. Türk Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Murat Çağlayan, yoğun bir çalışma takvimi içerisinde olduklarını belirterek, Ramazan ayı boyunca hem gıda yardımlarını hem de iftar ve pide dağıtımlarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Çağlayan, bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahibi engelli ve hasta vatandaşlara akülü sandalye ve hasta yatağı temin ettiklerini vurguladı. Desteklerinden dolayı Kızılay bağışçılarına ve gönüllülere teşekkür eden Çağlayan, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, Kızılay ailesi olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.