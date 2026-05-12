Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kurban bayramı öncesi İzmir’de et kombina tesisini ziyaret etti

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 20 yıldır başarıyla uyguladıkları kurban modelinde konserve üretiminin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki et kombina tesisini ziyaret eden Yılmaz, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattıkları vekaletle kurban kesim kampanyası ve işletmedeki konserve üretim süreci hakkında bilgi verdi.

20 YILDIR BAŞARIYLA UYGULUYORUZ

Vekaletle alınan kurban etlerinin tesiste işlenerek konserve haline getirildiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "20 yıldır başarıyla uyguladığımız kurban modelinde konserve üretimi stratejik öneme sahip. Kurban etlerini konserve haline getirdiğimiz zaman raf ömürlerini 3 seneye kadar artırabiliyoruz. Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanı ve Gazze'de milyonlarca insana konserveleri ulaştırıyoruz. Etler modern ve hijyenik tesislerde parçalandıktan sonra pişirme işleminden geçiyor. Konserve kutularına doldurularak pastörizasyon ve sterilizasyon işlemleri tamamlanıyor. Süreç bittiğinde bağışçılarımıza vekaletlerinin yerine getirildiğine dair bilgi veriyoruz. Kurbanlıklar veteriner kontrolünden geçiriliyor. Kesimler din görevlileri, noter ve veteriner huzurunda yapılıyor." İfadelerini kullandı.

TAKSİT İMKANI DA SUNULUYOR

Vekaletle kurban kesimi sürecinin dijital kanallar veya şubeler üzerinden yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, ödemelerde 2 ila 4 taksit imkanı sunulduğunu söyledi. Yılmaz, kesimlerin bu yıl Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya ve Ankara'da gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

30 ÜLKEDE VE GAZZE'DE DAĞITIM YAPILIYOR

Bu yıl Türkiye ile birlikte 30 ülkede ve Gazze'de dağıtım yapacaklarını duyuran Yılmaz, konserve modelinin yurt dışı operasyonlarında da geçerli olduğunun altını çizdi.

SADECE SAVAŞLA DEĞİL AÇLIKLA DA MÜCADELE EDİYORLAR

Gazze'nin sadece savaşla değil, açlıkla da mücadele ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Son 2 yılda Gazze'ye 1 milyon 300 bin konserve ulaştırdık. Gazze'nin kurbanlarının içeriye girişlerini takip edeceğiz. Bu konserveler, 3,5 aylık kapanmanın ardından içeri giren en hızlı protein kaynağı oldu. Bu sene de aynı modeli sürdüreceğiz. Gazze için kurban bedelimiz 17 bin 250 lira. Afrika ağırlıklı yurt dışı operasyonlarımızda ise ekiplerimiz kesimleri yerinde yaparak taze et olarak dağıtacak. Bu operasyonun hisse bedeli 6 bin 350 lira olarak belirlendi." diye konuştu. Konuşmaların ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, konserve üretiminin yapıldığı bölümde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.