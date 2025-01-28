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Giriş Tarihi: 28.1.2025 18:10 Son Güncelleme: 28.1.2025 18:55

Türk Kızılay heyeti, Halep’te ‘Sevgi Mağazası’ açtı!

Halep’e ziyaret gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Suriye Arap Kızılay’ı Halep Şube Başkanı Muhammed Şamma ile birlikte ‘Halep Sevgi Mağazası’nın açılışını gerçekleştirdi. Günlük 50 aileden 250 kişiye hizmet etmesi planlanan butik, haftanın 5 günü açık olacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türk Kızılay heyeti, Halep’te ‘Sevgi Mağazası’ açtı!

Açılışın ardından vatandaşların kıyafet ihtiyaçları giderilirken, Genel Sekreter Ellialtı da çocukların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi. Halep Sevgi Butiği'nden kıyafet, ayakkabı ve oyuncak alan Suriyeli Larin Ahmad, Türk Kızılay'a teşekkür etti. Suriye genelinde sevgi butikleri sayısının 8'e ulaştığını belirten Genel Sekreter Murat Ellialtı, Türkiye'deki bağışçıların desteğiyle Suriye'de yardım faaliyetlerinin daha da çeşitlendirileceğini ifade etti.

Bölgede çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Türk Kızılay heyeti, 200 adet gıda kolisi ile 250 adet kırtasiye seti dağıttı. Ayrıca ziyaret kapsamında, Suriye Arap Kızılayı'na bir adet ambulans hibe edildi.

Aralık ayında Suriye'nin başkenti Şam'da, Türkiye'nin büyükelçilikten sonra Suriye'deki ikinci resmi misyonu olarak Şam Delegasyonu'nun açılışını gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Kızılay, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da briket ev projeleri, sağlık hizmetleri ve düzenli insani yardım dağıtımlarıyla bölgedeki insani krizle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

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Türk Kızılay heyeti, Halep’te ‘Sevgi Mağazası’ açtı!
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