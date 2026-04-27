Türk Kızılay, İran’a insani yardım malzemesi gönderdi

ABD ve İsrail ile İran arasında bir aydan uzun süren çatışmalar, İran genelinde çok sayıda sivil altyapıya zarar verirken milyonlarca insanın barınma ve sağlık hizmetlerine erişimini etkiledi. Uluslararası insani yardım ilkeleri doğrultusunda savaş ve çatışmalardan etkilenen sivillerin insani durumunu yakından takip eden Türk Kızılay, bölgedeki insani ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve İran Kızılayı ile iş birliği içinde planlanan sevkiyat kapsamında Türk Kızılay, barınma ve hijyen malzemeleri ile travma kitlerinden oluşan 48 ton yardım malzemesini İran Kızılayı'na teslim etmek üzere bölgeye gönderdi.

Ankara Bölge Lojistik Merkezi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve IFRC Türkiye Temsilcisi Sonja Veronica Björklund'ın katılımıyla gerçekleşen törenle 4 tır insani yardım malzemesi, Cuma günü (10 Nisan 2026) Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. Pazar günü sınırdan geçişi sağlanan malzemelerin İran Kızılayı'na teslim edilerek hızla dağıtılması sağlanacak.

"BÖLGEMİZDEKİ GELİŞMELERİN İNSANİ ETKİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Törende konuşan Genel Başkan Yılmaz, "Türk Kızılay olarak bölgemizdeki gelişmelerin insani etkilerini yakından takip ediyoruz. İran Kızılayı ile temaslarımız sonucunda, acil yardım önceliklerinin temel barınma, hijyen ve travma kiti malzemeleri olduğunu tespit ettik ve 48 ton malzemeyi İran Kızılayı'na teslim etmek üzere gönderiyoruz. Temennimiz taraflar arasındaki geçici ateşkesin kalıcı olması ve bir an evvel bölgemizde barış ortamının yeniden sağlanması" dedi.