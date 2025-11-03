Türk Kızılay İzmir İl Merkezi yeni hedeflerini kamuoyu ile paylaştı

Toplantıya Türk Kızılay İzmir İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan ve Türk Kızılay İzmir İl Yöneticisi Levent Açıl katıldı. Kızılay'ın yalnızca bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda vicdanın kurumsal hali olduğunu belirten Baykalmış "Kızılay bu şehrin kalbidir. Biz burada sadece yardım etmiyoruz; İzmir'in yüreğini insanlığa taşıyoruz. Dokunduğumuz her hayat, İzmir'in yüreğinden çıkan bir iyilik halkasıdır. Bu kurumdan insanımıza giden her kuruş milletindir, biz sadece o emaneti doğru yere ulaştıran köprüyüz" dedi.

YARDIM ZİNCİRİ

İzmir İl Merkezi'nin 2023 yılında yalnızca deprem bölgesine 16,9 milyon TL tutarında yardım ulaştırdığını, toplamda ise 131 milyon TL değerinde insani yardım gerçekleştirdiklerini açıklayan Baykalmış, "300 mobil mutfakla sahadaydık, 20 milyon öğün yemek dağıttık. Biz sadece aracıyız, bu milletin emanetiyle hareket ediyoruz" dedi.

HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞI

İzmir Kızılay'ının, yalnızca yurtiçinde değil; Filistin ve Somali gibi kriz bölgelerine de aktif olarak yardım ulaştırdığını belirten Baykalmış; "10 milyon 442 bin TL'lik ayni ve nakdi yardım bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi." Diye konuştu.

AŞEVİ MODELİ VE SEFERTASI PROJESİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen aşevi projesi sayesinde Ramazan ayında 60 bin kişiye yemek ulaştırdıklarını belirten Baykalmış; "Projede denetimli serbestlik yükümlüleri üretim sürecine dahil edilerek topluma yeniden kazandırıldı. Kızılay ayrıca "sefertası projesi" ile her gün 40 haneye sıcak yemek ulaştırıyor. Hedefimiz 500 haneye çıkmak" diye konuştu. Açıklamasında, "Artık yemeklerimizi selamla gönderiyoruz." Diyen Baykalmış: "Boş sefertası yerine dolusu gidiyor. Yardımın sürdürülebilir ve onurlu bir hale gelmesini sağladık" diye konuştu.

EĞİTİMDE, AFETTE, SAHADA

Baykalmış, İzmir Kızılay'ın 38 şube arasında Türkiye birincisi olduğunu vurguladı. 2025 yılı içinde hayata geçirdikleri 2 bin 8 eğitim çalışması ile 12 bin 553 kişiye doğrudan ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Baykalmış: "Hedeflerimiz arasında ayrıca afet bilinci kapsamında 135 bin kişiye farkındalık kazandırmak yer alıyor. Kızılay yalnızca afet anında değil, afet öncesi hazırlıkta da görev üstleniyor. Yangınlardan depremlere kadar her alanda varız" dedi.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ: HUZUREVİ VE GENÇLİK MERKEZİ

Türk Kızılay İzmir İl Merkezi'nin 2025–2027 döneminde huzurevi ve gençlik merkezi gibi iki büyük projeyi hayata geçirmeyi planladığını belirten Baykalmış, "Huzurevi sadece yaşlıların barınacağı bir yer değil, gençlerle yaşlıların buluşacağı bir yaşam alanı olacak. Hobi bahçeleriyle kuşakları bir araya getireceğiz. Buca'da planlanan gençlik merkezi ise öğrencilerin yemek yiyebileceği, ders çalışabileceği, sosyalleşebileceği bir merkez olacak" dedi.

KADIN ELİYLE BÜYÜYEN KIZILAY

Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan ise gönüllü kadınların gücüyle yürütülen projeleri anlattı. 'Sevgi Bohçası' projesiyle 703 anneye, "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyasıyla yüzlerce çocuğa ulaştıklarını ifade eden Aslan, "Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesidir. Biz Kızılay Kadın olarak projelerimizin sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Deprem bölgesinde açtığımız kütüphaneler, kadın istihdamını destekleyen girişimler bu anlayışın ürünü" dedi.

ÜÇ YILDA 131 MİLYON TL İNSANİ YARDIM

Türk Kızılay İzmir İl Merkezi'nin son üç yılda ulaştığı yardım tutarı 131 milyon TL'ye ulaştı.

Başlıca kalemler şöyle:

İzmir'de nakdi yardım: 12 milyon 494 bin TL, Pazarcık deprem bölgesi yardımı: 16 milyon 721 bin TL,

Filistin ve Somali yardımı: 10 milyon 442 bin TL. Gıda yardımı: 69 milyon 815 bin TL, Giyim yardımı: 11 milyon 987 bin TL,

Hijyen yardımı: 2 milyon 500 bin TL,

Kurban hissesi: 1milyon 600 bin TL,

Eğitim bursu: 188 öğrenci, Yetim destek: 26 çocuk, Kırtasiye yardımı: 1.493 öğrenci