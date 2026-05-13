Türk Kızılay’dan 30 ülkede kurban kampanyası

Türk Kızılay
, vekâletle kurban kesim kampanyası başlattı. Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Türkiye, Gazze ve 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Bu yıl kurban bedellerinin yurtiçi ve Gazze için 17 bin 250 lira, yurtdışı için ise 6 bin 350 lira olarak belirlendiğini aktaran Yılmaz, Türkiye'de kesilen kurbanların konserve haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti. Kurban kesimlerinin veteriner kontrolünde, noter gözetiminde ve kayıt altına alınarak gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, kesimlere din görevlilerinin de eşlik ettiğini belirtti. Yılmaz, "Son 2 yılda 1 milyon 300 bin konserve Gazze'ye girdi ve bizzat insanlara teslim edildi. Bu yıl da yine aynı şekilde konumlandırdık" dedi. Vekâlet bağışlarının Türk Kızılay internet sitesi, mobil uygulama, 168 çağrı merkezi, banka ve şubeler aracılığıyla yapılabileceğini bildiren Yılmaz, bağışçılara SMS ve e-posta bilgilendirmesi yapıldığını, kesim işlemlerinden sonra ise mesaj gönderildiğini sözlerine ekledi.