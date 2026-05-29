Türk Kızılay’dan Bosna’ya bayram bereketi

Türk Kızılay, Türk halkının Bosna-Hersekli Müslümanlar için vekalet verdiği kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. İlijaş bölgesindeki 10 hanedeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Türk Kızılay ekibi, daha sonra Saraybosna'da savaş mağduru gazi ve şehit yakınlarına ulaştı.

ACILAR UNUTULMADI

Bosna Savaşı'nda evlerini, yurtlarını ve yakınlarını geride bırakarak Visoko şehrine sığınan muhacir aileler, bugün hâlâ Srebrenitsa'nın gölgesinde bir yaşam mücadelesi veriyor. Türk Kızılayı tarafından İlijaş'ta gerçekleştirilen kurban eti dağıtımı, sadece bir gıda yardımı değil aynı zamanda geçmişin derin izlerini taşıyan yaralı yüreklere uzatılan bir kardeşlik eli oldu. Srebrenitsa'daki katliamdan kaçarak Visoko'da 11 kişilik ailesiyle hayata tutunmaya çalışan Sabriya Yaşareviç, savaşın ve sonrasındaki sürgün hayatının getirdiği acıyı derinden yaşadıklarını doğup büyüdükleri toprakların artık eskisi gibi olmadığını ve bir daha asla oraya geri dönemediklerini belirtti.

'BEREKET GELDİ'

Bayram gününde kapılarının çalınmasının, kendileri için sadece bir hatırlanma değil aynı zamanda dünyadaki diğer mazlumlarla kurulan manevi bir köprü olduğunu söyleyen Yaşareviç, "Şu anda tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Filistin'de yaşananların aynısını biz de yaşadık. Türkiye bize her zaman destek çıktı. Türk halkı da Kurban Bayramı'nın bereketini Bosna-Hersek'li kardeşleriyle paylaştı. Bizim sofralarımıza bereket getirdiniz" dedi. Saraybosna Kantonu Sivil Savaş Mağdurları Derneği'ne giden Kızılay ekibi, geleneksel hale getirdiği ve her yıl kararlılıkla sürdürdüğü kurban eti dağıtımı projesi kapsamında Bosna'daki 1095 sivil savaş mağdurunu ve gazi ailelerini yalnız bırakmadı.