Türk Kızılay’dan Gazze seferberliğ! Günlük sıcak yemek hizmeti 35 bin kişiye çıkarılacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Üsküdar'da bulunan Türk Kızılay İstanbul Yerleşkesinde Gazze'de varılan ateşkes sonrasında bölgeye yapılacak insani yardım programını açıkladı. 2008 yılında İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği saldırılar sonrası Kızılay, Filistin Delegasyon Başkanlığı kurarak Gazze'deki varlığını sürekli hale getirdiğini ifade eden Başkan Yılmaz, 2008 yılı itibariyle çatışmaların yeniden başladığı 7 Ekim 2023'e dek, 15 yılda: yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine ulaştığını söyledi. 7 Ekim 'den günümüze kadar olan yardım ve destek çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bu dönemde: AFAD koordinasyonunda hazırlanan "İyilik Gemileri"yle bölgeye 18 bin 170 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı. Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde, Filistin Delegasyonu aracılığıyla yerelden temin edilen gıda malzemelerinin dağıtımları sürdürdü. Kızılay aşevleri, Gazze'de açlıkla mücadelenin sürdüğü iki yıl boyunca toplam 8 milyon öğün sıcak yemek dağıttı. Aşevleri, saldırılar nedeniyle zaman zaman yer değiştirmek zorunda kalsa da günlük 21 bin kişi kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor. Kızılay bu süreçte temiz suya erişimin bulunmadığı bölgelerde tankerlerle içme suyu dağıtımı yaparak 1 milyon 660 bin litre içme suyu dağıttı. Türk Kızılay, Gazze'deki sağlık hizmetlerini de desteklemek üzere ekim ayı itibariyle Filistin Kızılayı'na ait Al Emel ve Al Mawasi hastanelerinin 6 aylık giderlerini üstlendi. 14 Ekim'de Mersin'den yola çıkan 17'inci İyilik Gemisi'yle Kızılay, yaklaşık 500 bin adet kurban konservesini bölgeye gönderdi. Kızılay'ın yaklaşık 500 bin adet kurban payı ise Refah Sınır Kapısı açılır açılmaz Gazze'ye girişi sağlanacak şekilde bölgedeki ekipleri tarafından takip ediliyor" dedi.

HER ŞEY GAZZE'NİN AYAĞA KALMASI İÇİN

Ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar konusunda Türk Milletine çağrıda bulunan ve destek isteyen Türk Kızılay Genel Başkanı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay Gazze'deki acil ihtiyaç tespiti için Filistin Kızılayı ile ortak çalışma yürütecek. Türkiye'den Mısır'a denizyolu sevkiyatlarıyla muhtelif insani yardım malzemelerini bölgeye gönderecek. Gıda ve barınma ihtiyaçlarına öncelik verecek. Türk Kızılay, Filistin Kızılayı'nın Gazze'deki Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine ilaç ve tıbbi malzeme desteği; Al Kudüs hastanesine ekipman, renovasyon ve tıbbi malzeme desteği verecek. Gazze'de Deirbalah ve Gazze merkezde bulunan mobil aşevlerinin günlük kapasitesi 21 binden 35 bine çıkarılarak sıcak yemek hizmeti sürdürülecek. Filistin Kızılayı sağlık hizmetlerini desteklemek üzere 15 adet tam donanımlı ambulans tedariki sağlanacak. Ayrıca Filistin Kızılayı hastanelerinin ihtiyaç duyulan servislerinin renovasyonu ile hasar gören tıbbı cihazlarının tedariki sağlanacak. 10.000 haneye yönelik nakdi yardım sağlanacak. Aylık 10.000 gıda kolisi olmak üzere yıllık toplam 120.000 gıda kolisi tedariki ve dağıtımı yapılacak. Aylık 5.000 hijyen ve 5.000 adet gıda dışı ihtiyaç kolisi olmak üzere yıllık toplam 120.000 adet ihtiyaç kolisi tedariki ve dağıtımı yapılacak. Gazze'de uygun görülecek bir noktada sabit aşevi inşa edilecek. Aşevinde günlük 5.000 kişiye sıcak yemek dağıtılacak. Türk Kızılay, yerelden tedarik ve sevkiyatlarla Gazze'ye ulaştırılacağı malzemeleri etkin biçimde yönetilebilmek için, uygun bir noktada depo inşa edilmesini sağlayacak. " açıklamasında bulundu.

"ELİMİZDE ÇİÇEKLERLE GİTMEK İSTİYORUZ"

Filistin Kızılayı tarafından hazırlanan plan çerçevesinde ihtiyaç duyulan 304 Milyon Dolarlık paranın dörtte birini Türk Kzılayı olarak karşılayacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Filistin Kızılayı tarafından hazırlanan plan çerçevesinde ihtiyaç duyulan 304 Milyon Dolarlık paranın dörtte birini Türk Kzılayı olarak karşılamayı amaçlıyoruz. Elimizde çiçeklerle Türk milletinin yardımlarını götürmek istiyoruz. Bugün halkımıza bunun çağrısını yapmak istiyoruz. Gelin Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak üzere bütün bu yaptığımız planları birlikte hayata geçirmek üzere biz hazırız sizlere de bu kampanyamızı desteklemesiniz çağrısında bulunuyorum" dedi.