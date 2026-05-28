Türk kültürü dünya sahnelerine çıkıyor

İtalya'dan Singapur
'a, İngiltere
'den ötesine Türk kültürü bu hafta dünya genelinde farklı etkinliklerle temsil edildi. Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde koro çalışmalarına katılan yabancı uyruklu katılımcılar, halk müziği konseri verdi. Londra
'da ise Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programda geleneksel lezzetler tanıtıldı. Singapur'da da Türkiye Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla "İstanbul'un Yankıları" konseri düzenlendi. Şehrin ruhunu ve tarihsel derinliğini müzik aracılığıyla yansıtan etkinlik yoğun ilgi gördü.