Türk kültürü New Jersey’de: ABD’de “Bir başkadır benim memleketim” sesleri

Etkinlikte Türkiye'yi temsil eden İklim Ergut'un performansı, salonda bulunan öğrenciler ve davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Türk müziğinin sevilen eserlerinden biri olan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendiren genç müzisyen, yoğun istek üzerine aynı parçayı dört kez sahneye taşıdı. Özellikle farklı ülkelerden öğrencilerin şarkıya eşlik etmeye çalışması ve tekrar istemesi dikkat çekti.

TÜRKİYE YAZILI TİŞÖRTÜYLE SAHNEYE ÇIKTI

Kültürel paylaşım amacıyla düzenlenen etkinlikte ülkeler geleneksel müzikleri, dansları ve kültürel ögeleriyle tanıtıldı. Türkiye adına sahne alan İklim Ergut'un Türkiye yazılı tişörtüyle gerçekleştirdiği performans salonda büyük ilgi gördü. Katılımcılar, şarkı sonunda genç sanatçıyı alkışladı.

İKLİM'E BEĞENİ YAĞDI

İklim Ergut'un sahne performansına ait görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Çok sayıda kullanıcı genç müzisyeni tebrik ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirtti. Paylaşımlarda, "Gurur verici", "Türk kültürünü en güzel şekilde tanıttı" ve "Memleket hasretini herkese hissettirdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYDUM"

Etkinliğin ardından açıklama yapan İklim Ergut, Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek; "Amerika'da her kültürden insanın bir araya gelip kendi ülkesini temsil ettiği bugünde, bir kez daha Türk olduğum için gurur duydum. Vatanımı temsil etmek her zaman ve her yerde benim için büyük bir onur ve şereftir. Gerçekten de 'Bir Başkadır Benim Memleketim'. O gün aynı şarkıyı dördüncü kez söyledim çünkü herkes tekrar dinlemek istedi" dedi.