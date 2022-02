Türk mutfağını saymakla bitiremediler

Ünü dünyaya yayılan Türk mutfağı beğeni toplamaya devam ederken seyahat siteleri de Türk lezzetlerini okuyucularıyla paylaşıyor. Türkiye , yurt dışında kebaplarıyla ünlü olsa da Türk mutfağının zenginliği saymakla bitmiyor. ABD 'li CNN Travel 'da yayınlanan yazıda Türk yemeklerinin çeşitliliğinden ve lezzetinden bahsedildi. En iyi 23 Türk yemeği şöyle listelendi:1. KISIR: Bölgeden bölgeye farklı versiyonları mevcut. İnce bulgur, domates, sarımsak, maydanoz ve naneden yapılıyor.2. PİYAZ: Kuru fasulyeyle yapılan meze türü.3. İSKENDER KEBAP: İnce et dilimlerinin pide parçalarının üzerine dizilmesiyle hazırlanıyor.4. EZOGELİN ÇORBASI: Kırmızı mercimek, domates salçası, rendelenmiş taze domates ve soğandan oluşuyor. Efsaneye göre, gurbette ailesinden ayrı yaşamak zorunda kalan ve savaş kıtlığını gören Ezo Gelin tarafından yapıldı.5. ŞAKŞUKA: Türk mutfağının en lezzetli patlıcan yemeklerinden biri.6. MERCİMEK KÖFTESİ: Kırmızı mercimek, ince bulgur, tuz, soğan, taze soğan, domates ve acı biber salçası ve ezilmiş kişnişten yapılan bir yiyecek.7. ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI: Yaprak dolması, Türk Ege mutfağının bir parçası.8. İNEGÖL KÖFTESİ: Karışımda kıyma veya kuzu eti ve soğanla baharatlanmış ekmek kırıntıları kullanılıyor.9. CAĞ KEBABI: Erzurumluların cağ kebabı, taze soğan, tuz ve karabiber karışımıyla harmanlanan et 12 saat marine edilerek hazırlanıyor.10. HAMSİLİ PİLAV: Yemek, taze maydanoz ve dereotu ile karıştırılarak kavrulmuş soğan, tereyağı, yer fıstığı, yenibahar ve kuru üzümden yapılan et suyunda pişiriliyor. Ardından pirincin üzerine fileto hamsi diziliyor ve fırında pişiriliyor.11. PERDE PİLAVI: Tereyağlı hamurun içine sarılan, fırında pişirilen ve sıcak servis edilen bir pilav türü.12. MANTI: Hamurun içine kıyma koyup küçük kareler olarak kapatılıp pişiriliyor.13. TESTİ KEBABI: Çömlek önce dana eti, domates, dolmalık biber, sarımsak ve bir parça tereyağı ile dolduruluyor. Çömleğin içindekiler piştiğinde ise fırından çıkarılıp çömlek bir çekiç yardımıyla kırılıyor.14. GÖZLEME: Sac üzerinde pişirilen ve içine çeşitli malzemelerin koyulduğu börek türü.15. PİDE: Ülkenin hemen hemen her yerinde yapılsa da Karadeniz pidesinin yeri başka.16. SU BÖREĞİ: İştah açan su böreği beyaz peynirle yapılıyor.17. SİMİT: Her köşe başında satılan simit, her öğünde tüketiliyor.Ekim 2019'da simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından resmen tanındı.18. LAHMACUN: İnce bir yuvarlak pide hamuru üzerine sürülmüş baharatlarla karıştırılmış az yağlı kıymadan oluşuyor.Türkler, 300 yılı aşkın süredir bu yemeği severek yiyor.19. ÇİĞ KÖFTE: Adını çiğ kıyma, bulgur, salça, soğan, sarımsak, biber baharatlar ile karıştırılarak yapılan orijinal tarifinden alıyor.20. BAKLAVA: Özellikle Gaziantep mutfağında benzersiz bir lezzetle sunulduğu biliniyor.21. MARAŞ DONDURMASI: Bıçak ve çatalla yenebiliyor.22. LOKUM: İngilizce'de "Turkish Delight" olarak bilinen lokumun tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor.23. EKMEK KADAYIFI: Afyonkarahisar tatlısı. Ekmeğe benzer kıvamda olan özel bir kurutulmuş ekmek çeşidinden yapılıyor.