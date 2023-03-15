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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Türk Obası sakinleri mutlu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Türk Obası sakinleri mutlu
Okçular Vakfı tarafından, Kahramanmaraş'taki ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık'a "Türk Obası" kuruldu. Obada, han (merkez) çadırıyla birlikte toplam 100 çadır yer alıyor. İlk iki günde 70'e yakın aile çadırlara yerleştirildi. Ailesiyle birlikte Türk obasında kalan Kadir Karakurt (47), "Burası çok güzel, kim yaptırdıysa, kim yardımcı olduysa çok teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun. Emeği geçen herkesin eline sağlık" dedi. Okçular Vakfı gönüllüsü Selçuk Diyarbekir, "Alanda çocuklar için oyun parkları, revir, rehabilitasyon, güvenlik ve yemek dağıtım noktamız da mevcut" dedi.

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Türk Obası sakinleri mutlu
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