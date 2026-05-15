Haberler Yaşam Haberleri Türk öğrenci dünya şampiyonu
Giriş Tarihi: 15.05.2026

Türk öğrenci dünya şampiyonu

Türk öğrenci dünya şampiyonu
  • ABONE OL
İzmir'de yaşayan 8. sınıf öğrencisi Doruk Sabuncuoğlu Ford (14), Almanya'da düzenlenen German Math Olimpiyatları'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Doruk, öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı German Math Olimpiyatları'nda zorlu eleme turlarını geçip Frankfurt'taki finallere katılmaya hak kazandı. 60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, dünya birincisi olan Doruk, "Ödül töreninde sahneye Türk bayrağıyla çıktım. Ülkemi temsil ettiğim için gururluyum" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk öğrenci dünya şampiyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA