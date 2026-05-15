Türk öğrenci dünya şampiyonu

İzmir'de yaşayan 8. sınıf öğrencisi Doruk Sabuncuoğlu Ford (14), Almanya'da düzenlenen German Math Olimpiyatları'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Doruk, öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı German Math Olimpiyatları'nda zorlu eleme turlarını geçip Frankfurt'taki finallere katılmaya hak kazandı. 60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, dünya birincisi olan Doruk, "Ödül töreninde sahneye Türk bayrağıyla çıktım. Ülkemi temsil ettiğim için gururluyum" diye konuştu.