Türk oyunları Avrupa’da

Ankara'dan hareket eden Geleneksel Oyunlar Tırı, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara kültürel bir şölen sunuyor. Türkiye'nin köklü oyunlarını farklı ülkelere taşıyan organizasyon, dört ülkede binlerce kişiyle buluşarak unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden canlandırmayı hedefliyor.

OYUNLARLA KÜLTÜR YOLCULUĞU

Tırda yer alan mas güreşi, mangala, on iki taş, aşık oyunu, halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar, çocuklara hem eğlence hem de kültürel bilinç kazandırıyor. Dijital çağın etkisinden uzaklaşan çocuklar, bu etkinlikler sayesinde geçmişin oyunlarıyla tanışma fırsatı buluyor. Organizasyon yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de hitap ediyor. Aileler kendi çocukluklarının oyunlarını yeniden deneyimlerken, farklı kuşaklar aynı etkinlik alanında bir araya geliyor. Bu yönüyle etkinlik, toplumsal bağları güçlendiren önemli bir köprü görevi görüyor.

TUR PARİS'TEN BAŞLADI

Etkinliklerin ilk durağı Paris oldu. Fransa etabı Fameck, Strazburg ve Valentigney şehirleriyle devam edecek. Program daha sonra Belçika'da Maasmechelen, Avusturya'da Dornbirn ve Almanya'da Ludwigsburg, Karlsruhe ve Nürnberg şehirlerinde sürecek. YTB ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Popüler kültüre karşı kendi değerlerimizi daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz" dedi.