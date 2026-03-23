Türk pastasına Yunanistan’da altın madalya

Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen 30 ülkeden yarışmacıların katıldığı Güney Avrupa Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda Kütahyalı Berna hemşire, yaptığı pastayla ödülün sahibi oldu. Kütahya Devlet Hastanesi acil servis hemşiresi Berna Çetintaş, artistik pasta dalında altın madalya kazandı. Evli ve 2 çocuk annesi Çetintaş'ın pastaları Yunan Jüri Üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Berna hemşire, "Diğer yarışmacıların ürünlerine kıyasla benim yaptığım figürler, ayrıntılı detaylar ve gerçeğine benzerlik gibi farklılıklar nedeniyle altın madalyaya layık görüldü. 2 yıl önce Hırvatistan'da da uluslararası bir yarışmada kategori birinciliği ve altın madalya kazanmıştım" dedi.