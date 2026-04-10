Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181. yıl dönümü Taksim’de kutlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanında proğram düzenlendi. Yağışlı havaya rağmen organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda ilçe emniyet müdürü ile polis memuru katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, polis teşkilatına ait ekipman ve materyallerin sergilendiği çadırı gezdi.

Yıldız, burada bulunan çocuklar ve emniyet mensuplarıyla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Alanda Narkotik Tır'ı , mobil trafik eğitim tırı ve uygulama alanı kuruldu. Atlı polisler ve polis köpekleri yer alırken tören katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.Vatandaşlar polis teşkilatının teçhizatlarının bulunduğu çadırı gün boyu gezdi